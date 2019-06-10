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رئيس البرلمان للنواب: جهود الدولة فى الصحة والتعليم ستظهر فى السنوات المقبلة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:19 م
رئيس البرلمان للنواب: جهود الدولة فى الصحة والتعليم ستظهر فى السنوات المقبلة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم شهدت مناقشة عدد كبير جداً من البيانات العاجلة بواقع 55 بيان عاجل، حول ملف بناء الإنسان المصرى سواء فى الصحة والتعليم.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، فى حديثه الموجه للنواب: "هناك خطة للدولة فى هذين الموضوعين، ملف الصحة بدأت فيه الدولة بمشروع التأمين الصحى، وبدأت فى ملف التعليم بمعايير جديدة فى المناهج وأحوال المعلم، النتائج فى هذين الملفين لا يمكن أن نتوقعها فى يوم وليلة".

وتابع رئيس المجلس: "لا يمكن إصلاح منظومة الصحة التى تحتاج إيرادات كبيرة جداً فى ليلة وضحاها، الذى يتم حالياً ستجدوا نتائجه خلال السنوات المقبلة، لا تتعجلوا اقتطاف الثمار".

 

 

 
 
 
 
 

 


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