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رئيسة وزراء بنجلاديش تنتقد ميانمار لتقاعسها عن إعادة المهاجرين من الروهينجا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:44 م
رئيسة وزراء بنجلاديش تنتقد ميانمار لتقاعسها عن إعادة المهاجرين من الروهينجا الروهنجا
أ ش أ

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وجهت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش انتقادات حادة الى حكومة ميانمار لتقاعسها عن إعادة المهاجرين من طائفة " الروهينجا " المسلمة إلى بلادهم بعد ان فروا الى بنجلاديش عام 2017 هربا من أعمال القمع التي تمارس ضدهم من جانب قوات الأمن والعناصر الغوغائية فى ميانمار .

 

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية ان الشيخة حسينة أكدت - فى مؤتمر صحفى – ان تلك المشكلة تقع على عاتق حكومة ميانمار التى لا ترغب فى إعادة النازحين من " الروهينجا " بأية وسيلة من الوسائل .

 

وكان نحو 740 ألف شخص من طائفة "الروهينجا " قد فروا من ديارهم بولاية " راخين " عام 2017 ، حيث يقيمون حاليا فى معسكرات إيواء مؤقتة فى بنجلاديش فى ظروف سيئة للغاية فيما تؤكد داكا انها لن تجبرهم على العودة الى بلادهم التى يواجهون فيها حملات من الاضطهاد والاغتصاب والقتل وإشعال الحرائق فى ممتلكاتهم .

 


الروهنجا

بنجلاديش

ميانمار

قمع

حكومة ميانمار

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