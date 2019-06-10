حريق بشقة وإصابة 3 أطفال باختناقات فى المحلة

الغربية – عادل ضرة

أنقذت العناية الإلهية 3 أطفال من الموت حرقا، إثر إندلاع حريق فى غرفتهم بشقة بمنطقة ميدان بسيسة بقسم أول المحلة، وانتقلت سيارات المطافى والإسعاف، وتم إخماد النيران، ونقل الأطفال لمستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة ملك مسعد الرمادى بميدان بسيسة دائرة القسم، انتقلت سيارتى مطافى وسيارتى إسعاف لمكان الحادث، وتبين نشوب حدوث ماس كهرباء فى بلكونة الشقة، وامتدت النيران لغرفة الأطفال، وتم إخماد الحريق وإنقاذ 3 أطفال وهم "عبد الرحمن، صلاح، تاليا مسعد الرمادى"، مصابين باختناقات، ونقلهم لمستشفى المحلة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.