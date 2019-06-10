حبس سائق لضبط 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش بحوزته

المنوفية _محمد فتحى

قرر مهاب عادل وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس سائق ضبط وبحوزتة 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين، "أحمد. ع.ع" 21 عاما سائق، وبحوزته 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.