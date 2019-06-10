سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس سائق توك توك ذبح صديقه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة القتيل بقنا

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:03 م
حبس سائق توك توك ذبح صديقه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة القتيل بقنا حبس - ارشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، حبس سائق توك وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بذبح صديقه، حيث ارتبط بعلاقه عاطفية مع زوجة المجنى عليه واتفقا معا على التخلص منه ليخلوا  لهما الجو، و قام باستدراجه للطريق الصحراوى بابو تشت وذبحه.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، يفيد العثور على جثة سمير عبد اللطيف احمد نجار مسلح من قرية الغنيميه بمحافظة سوهاج، وبها اثار ذبح من الرقبة وملقاه على الطريق الصحراوى امام قرية السليمات بمركز ابو تشت شمال محافظة قنا.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث صديق القتيل ويدعى محمد محمود الحميلي سائق توك توك ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط بعلاقه عاطفيه مع زوجة صديقه واتفقا معا على التخلص منه بذبحه وفرا هاربين.



 


جريمة قتل

اخبار الحوادث

مديرية امن قنا

قتل صديقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .."اضبط مخالفة" انتشار القمامة بمنطقة عمارات" الشيخ حسين" بقنا

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:11 م

إصابة مصحح وطالبة بحالة إعياء داخل امتحانات الثانوية العامة فى قنا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:09 م

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط السكة الحديد بقنا

الأحد، 09 يونيو 2019 03:42 م

إحالة 10 موظفين وطبيبًا للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف بقنا

الأحد، 09 يونيو 2019 02:31 م

ضبط سائق توك توك ذبح صديقه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة القتيل بقنا

الأحد، 09 يونيو 2019 02:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة