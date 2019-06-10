حبس سائق توك توك ذبح صديقه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة القتيل بقنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، حبس سائق توك وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بذبح صديقه، حيث ارتبط بعلاقه عاطفية مع زوجة المجنى عليه واتفقا معا على التخلص منه ليخلوا لهما الجو، و قام باستدراجه للطريق الصحراوى بابو تشت وذبحه.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، يفيد العثور على جثة سمير عبد اللطيف احمد نجار مسلح من قرية الغنيميه بمحافظة سوهاج، وبها اثار ذبح من الرقبة وملقاه على الطريق الصحراوى امام قرية السليمات بمركز ابو تشت شمال محافظة قنا.



وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث صديق القتيل ويدعى محمد محمود الحميلي سائق توك توك ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط بعلاقه عاطفيه مع زوجة صديقه واتفقا معا على التخلص منه بذبحه وفرا هاربين.







