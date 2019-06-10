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جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 3 سنوات لمتهمين بتنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:34 م
جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 3 سنوات لمتهمين بتنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين إثنين بقضية "تنظيم داعش ليبيا" الإرهابى، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية فى محافظة مرسى مطروح، وأمرت بإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين  وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.
  
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.
 
ووجهت إليهم التخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

داعش ليبيا

داعش

قتل الاقباط فى ليبيا

الارهاب

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