جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب جمركى لأجهزة "بلاى ستيشن"

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت إدارة جمرك ميناء الغردقة البحرى، من إحباط محاولة تهرب جمركى لعدد من أجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

واشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، وبتفتيش الركاب عثر مع الراكب ع . م . ا مصرى الجنسية والذى كان بحوزته مجلس عربى وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تكليف لجنة جمركية من علي محمود وجمي جمال وجمال محمد مأمورى الحركة لمعاينة المشمول، حيث تبين إخفاء 15 جهاز بلاى إستيشن داخل المجلس العربى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.