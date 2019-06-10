الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة المرور أعلى طريق أسيوط الغربى بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين الإثنين، 10 يونيو 2019 08:35 ص انقلاب سيارة - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخصان، فى انقلاب سيارتهما ملاكى أعلى طريق أسيوط الغربى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أسيوط الغربى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. امن الجيزة طريق اسيوط الغربى حادث مرورى انقلاب سيارة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى الأحد، 09 يونيو 2019 08:35 ص توقف حركة المرور أمام كوبرى المنيل بعد مصرع شخص فى انقلاب سيارة الخميس، 06 يونيو 2019 09:43 ص توقف الحركة بحدائق الأهرام بعد إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الخميس، 06 يونيو 2019 09:42 ص أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب سيارة أعلى محور صلاح سالم الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:03 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم 300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف المزيد من Trending Plus
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