سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

توقف حركة المرور أعلى طريق أسيوط الغربى بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:35 ص
توقف حركة المرور أعلى طريق أسيوط الغربى بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان، فى انقلاب سيارتهما ملاكى أعلى طريق أسيوط الغربى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أسيوط الغربى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

امن الجيزة

طريق اسيوط الغربى

حادث مرورى

انقلاب سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة