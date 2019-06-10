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توفير 40 مليون كيلو وات بسبب حملات ترشيد الاستهلاك للكهرباء بالقاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:23 ص
توفير 40 مليون كيلو وات بسبب حملات ترشيد الاستهلاك للكهرباء بالقاهرة محول كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى ،  رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك إنخفاض ملحوظ فى الطاقة المشتراه من محطات توليد الكهرباء للشركة مقارنة بالعام الماضي ، موكدا أن هذا الانخفاض نتيجة وعى المواطنين بطرق ترشيد الاستهلاك .

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه خلال العام الماضي بلغت مليار 520  كيلو وات ساعة، موضحا أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه هذا العام انخفضت إلى مليار 480  كيلو وات بفرق40  مليون كيلو وات ساعة.

وقال عفيفى ،أنه بالرغم من زيادة عدد المشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلاللـ 10  اشهر الأخيرة بحوالى 300  الف مشترك جديد إلا أن هناك إنخفاض فى معدل الاستهلاك نتيجة حمالات التوعية بأهمية الترشيد التى يقوم بها قطاع الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

انخفاض استهلاك الكهرباء

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