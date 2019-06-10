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توريد 132 ألف و856 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:19 م
توريد 132 ألف و856 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ قمح- ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، توريد 132 ألف و856 طن و855 كيلو، مؤكداً أنه يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
 

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صوامع القمح

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