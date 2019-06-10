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تناول الجوافة مفيد لصحة الأسنان والقلب وتحمى من نزلات البرد

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:00 ص
تناول الجوافة مفيد لصحة الأسنان والقلب وتحمى من نزلات البرد الجوافة
كتبت هند عادل

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فاكهة الجوافة من الفواكه المحببة لدى الأطفال والكبار، وتحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة مثل فيتامين أ، و، ج ، والنحاس والمانجنيز والبوتاسيوم وفيتامين سى، فضلا عن طعمها ومذاقها الرائع، حسبما ذكر موقع"healthline".

فوائد الجوافة لصحة الانسان
 

- تقى الجسم من نزلات البرد والانفلونزا والسعال.

تعمل على ترطيب الجسم وتفتيح البشرة لانها تحتوى على نسبة كبيرة من الماء والفيتامينات، ويعمل مغلي أوراق الجوافة في علاج حبوب الشباب، الكلف.

-تحتوى على سعرات حرارية بشكل قليل، ولذلك تعمل على التخلص من الوزن الزائد .

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-أوراق الجوافة تساعد على علاج  الكثير من مشاكل المعدة وتخفيف الام، كأوجاع المعدة والقرحة وبعض الالتهابات الحادة، والاسهال.

-أوراق  الجوافة والعروق المغلية تعمل على طرد المشيمة المتأخرة في رحم الأم بعد الولادة.

- مفيدة للحامل فتعمل على زيادة امتصاص الحديد في الدم، مما يفيد الأم والجنين، كما تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهابات أثناء فترة الحمل.

-تقى من أمراض القلب فهى غنية بالبوتاسيوم الذى يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل مستوى الكوليسترول السىء.


الجوافة

فوائد الجوافة

فوائد الجوافه الصحيه

فواكه

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