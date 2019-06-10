تمويل 109 مشاريع من برنامج مشروعك لتوفير 207 فرص عمل بالوادى الجديد

الوادى الجديد -ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن توفير 207 فرص عمل من خلال تمويل 109 مشاريع بتكلفة 714 ألف جنيه، من خلال برنامج "مشروعك" وذلك خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين.

أكد الزملوط، فى بيان أن عدد المشروعات التى جرى تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن بلغت 3354 مشروعا، بقيمة 132 مليون جنيه بإجمالى 6349 فرصة عمل متنوعة.

وأضاف، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح الزملوط، أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتى استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محال بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

وأشار إلى أن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.