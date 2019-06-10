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تعليم الإسماعيلية: استبعاد مراقب وملاحظين وإحالتهم للتحقيق

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:12 م
تعليم الإسماعيلية: استبعاد مراقب وملاحظين وإحالتهم للتحقيق امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة عمليات المديرية رصدت قيام طالب لجنة مدرسة الشهيد محمود منصور المشتركة التابعة  لإدارة ابوصوير التعلمية بمحاولة الخروج بورقة الامتحان حيث تقرر علي الفور التحقيق مع الطالب بمعرفة الشئون القانونية واستبعاد مراقب الدور وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشئون القانونية

 

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن 8894 طالب وطالبة يؤدون الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء فى 28 لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية الثمانية

 

 كان الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قد ترأس اليوم الإثنين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام  المديرية والخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة .

 

 وأكد علي التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الأمن لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات  موجها شكره وتقديره لدورها المتميز والتعاون المثمر لتأمين أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

 


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