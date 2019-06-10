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تعزيزات أمنية فى محيط مدارس الثانوية العامة لتأمين ماراثون الامتحانات

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:36 ص
تعزيزات أمنية فى محيط مدارس الثانوية العامة لتأمين ماراثون الامتحانات امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط المدارس التي تشهد امتحانات طلاب الثانوية العامة، مع وجود تمركزات أمنية ثابتة، والدفع بأقوال متحركة للربط بين الأكمنة.

وتشارك الشرطة النسائية في تأمين مدارس البنات لعدم تعرضهن لأية مضايقات أو معاكسات أثناء الدخول والخروج من المدارس.

وانطلقت، أول أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث أدى 615348 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالى 563691 طالبا وطالبة، وفى مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى عدد 37065 طالبا وطالبة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اسئلة الثانوية العامة

الاقتصاد

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