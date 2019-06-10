سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 07:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على عاقبة " إزعاج السلطات " فى قانون العقوبات

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على عاقبة " إزعاج السلطات " فى قانون العقوبات محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من المواطنين يلجئون للسلطات المختلفة من أجل الإبلاغ عن وقائع أو كوارث أو إخطار بحريق، ولكن بعض تلك البلاغات قد تكون كاذبة، وفى حالة ثبوت علم المبلغ بذلك يكون متهم بجريمة إزعاج السلطات.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامى أن المادة (135) من قانون العقوبات تحدثت عن إزعاج السلطات، وأوضحته بأنه من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.

وتابع "عبد الجواد": مرتكب جريمة إزعاج السلطات يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 


ازعاح السلطات

بلاغ كاذب

معلومات كاذبة

جريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بالقانون".. تعرف على عقوبة الهروب من رجال الشرطة

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص

تعرف على عقوبة متهم بالنصب على الراغبين فى استكمال دراستهم فى الخارج

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص

تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون.. تصل للسجن 10 سنوات

السبت، 08 يونيو 2019 03:28 ص

بعد موافقة دينية البرلمان.. تعرف على العقوبات الواردة بقانون تنظيم الفتوى

السبت، 08 يونيو 2019 09:55 ص

تعرف على عقوبة المتهمين بـ"الشروع فى ارتكاب جريمة"

الأحد، 09 يونيو 2019 07:00 ص

بعد ضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة المتهمين

الأحد، 09 يونيو 2019 12:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة