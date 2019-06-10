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تزاحم فى محطة بنزين ينتهى بجريمة قتل بـ"فنزويلا"

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:06 م
تزاحم فى محطة بنزين ينتهى بجريمة قتل بـ"فنزويلا" وقود ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أكد رئيس بلدية تاباى ، في ولاية ميريدا الفنزويلية ، خوسيه أوتالورا ، وفاة مواطن يدعى ويلدرمان باريديس ، بالإضافة إلى إصابة شخص بجروح فى حادث وقع فى محطة بنزين فى غرب البلاد بينما تصطف مئات السيارات فى انتظار تحميل الوقود.

 

وقال تاباى: "مجموعة من الناس تناولوا المشروبات الكحولية أثناء انتظارهم فى المحطة، وكان هناك قلق ومشكلة مع الشرطة الوطنية التى اضطرت للأسف لاستخدام سلاح نارى تسبب فى وفاة رجل وإصابة آخر".

 

ووفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية فإن شهود العيان كانوا ينتظرون فى سياراتهم فى طابور للتزود بالوقود فى محطة بنزين تابعة لشركة النفط الحكومية PDVSA فى ماراكايبو، وسط أزمة وقود كبرى تشهدها البلاد.

 

وتواجه فنزويلا موجة جديدة من نقص البنزين ، مما يؤثر على الولايات الحدودية ، بسبب التهريب إلى الدول المجاورة الذى أصبح أمرا شائعا ، فى خضم انهيار الإنتاج فى المصافي بسبب انخفاض ضخ النفط الخام.

 

وقال رامون جيفارا ، العضو البرلمانى بولاية ميريدا ، إنها ليست أول حالة عنف فى محطات الوقود وطلبت من السلطات العسكرية زيادة الأمن، وأضاف أن هناك اثنين من المصابين، وليس مصابا واحدا.

 

ومع تفاقم النقص فى الشهر الماضى، بدأ الجيش فى مراقبة تقنين البنزين فى محطات الخدمة فى أجزاء مختلفة من البلادـ كما أدى نقص الوقود إلى عزل القرى الريفية.

 

ويتهم الرئيس نيكولاس مادورو العقوبات الأمريكية بالتسبب فى الأزمة التى تعيشها البلاد ، لكن المعارضة تلقى باللوم على الرئيس.

 


فنزويلا

الوقود

نيكولاس مادورو

البنزين

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