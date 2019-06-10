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تركيا تقصف منطقة "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:58 ص
تركيا تقصف منطقة "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش قصف منطقة تل رفعت الواقعة فى محافظة حلب السورية.

وأفادت الوزارة التركية ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، بأن الجيش التركى قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" فى منطقة تل رفعت فى محافظة حلب السورية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا فى سوريا والذى أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس الأحد، مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين فى هجوم لعناصر من "وحدات الحماية الكردية" على مواقع عسكرية تركية فى منطقة شمالى سوريا.

 


تركيا

سوريا

منطقه تل رفعت

حلب

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