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ترامب يهدد بمزيد من الرسوم على المكسيك بسبب جزء من اتفاق الهجرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:27 م
ترامب يهدد بمزيد من الرسوم على المكسيك بسبب جزء من اتفاق الهجرة ترامب
رويترز

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 قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وقعت جزءا آخر من اتفاق بشأن الهجرة مع المكسيك يحتاج إلى تصديق المشرعين المكسيكيين.

ولم يقدم تفاصيل لكنه هدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يقر الكونجرس المكسيكي على الخطة.

وكتب ترامب على تويتر "وقعنا بالكامل ووثقنا جزءا مهما آخر من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك، وهو ما طالبت الولايات المتحدة بالحصول عليه لعدة سنوات. سيجري الإفصاح عنه قريبا وسيحتاج إلى تصويت من قبل الجهاز التشريعي المكسيكي".

وتابع "لا نتوقع مشكلة في التصويت، لكن إذا لم تجر الموافقة لأي سبب، فسيعاد فرض الرسوم الجمركية".

وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة بالمئة على السلع المكسيكية اعتبارا من اليوم. وسترتفع الرسوم شهريا حتى تبلغ 25 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، ما لم توقف المكسيك الهجرة السرية عبر حدودها.

ويوم الجمعة، تقرر التراجع عن الرسوم، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك عن التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة. وقدم البيان الختامي المشترك الصادر عن البلدين تفاصيل محدودة.

ويقول منتقدون إن الاتفاق يخلو من أي التزامات كبيرة جديدة يمكن أن تكبح الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

 


دونالد ترامب

الولايات المتحدة

المكسيك

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