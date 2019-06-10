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ترامب يهدد الصين برسوم جديدة ما لم يحضر رئيسها قمة G20

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:54 م
ترامب يهدد الصين برسوم جديدة ما لم يحضر رئيسها قمة G20 الرئيس الامريكى ترامب
وكالات الأنباء

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هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكين بفرض رسوم جديدة على البضائع القادمة إلى بلاده من الصين، ما لم يحضر الرئيس الصينى قمة العشرين فى اليابان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وردا على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية على الصين ما لم يحضر شى قمة العشرين، قال ترامب: "نعم سأفرضها".

 

والأسبوع الماضى حذر ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك بعدما زاد مطلع مايو الماضى الرسوم على واردات صينية بـ200 مليار دولار.

 

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

 

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة فى الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصينى "هواوي" فى قائمتها السوداء.

 

 


ترامب

الصين

G20

رسوم جمركية

شى

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