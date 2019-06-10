تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوماً على ذمة التحقيقات

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين لكلا من حسام محمد، وإيمان الحلو، ومحمد خالد، ويحيى عبد العزيز المتهمين فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 22 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات فى القضية.