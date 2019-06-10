تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوماً

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مهاب الإبراشي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلي جماعة اسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 22 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات فى القضية.