تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل ربة منزل فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربة منزل.

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من مسن يفيد بأنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته بطلق خرطوش، فقام بنقلها للمستشفى ولقيت مصرعها أثناء إسعافها، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

ومن خلال التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يسكن بنفس العقار الذى تسكنه المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بأنه حال نزوله من الشقة سكنه ممسكا بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بالمنطقة، خرجت منه طلقة بالخطأ أصابت المجنى عليها التى تصادف توقفها على سلم العقار.