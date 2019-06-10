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تجديد حبس صاحب مكتب طباعة زور مستندات وأختام رسمية فى الموسكى

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:51 ص
تجديد حبس صاحب مكتب طباعة زور مستندات وأختام رسمية فى الموسكى أوراق مزورة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مكتب زنكوجراف بالموسكى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وأشارت النيابة، إلى أن  معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص صاحب مكتب زنكوجراف فى الموسكى، بمزاولة نشاط غير مشروع  فى مجال تقليد الأختام، والأكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة، لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تواجده بمحل عمله، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته  يحوى العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات و12 ختم وأكلاشيه منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين".
 
بمواجهته، اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

عقوبة التزوير

تزوير مستندات

الموسكى

محكمه جنوب القاهره

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