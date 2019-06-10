تجديد حبس اعضاء جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوماً

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون كل من "زياد أبو الفضل، ورضوان أحمد"، ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 1739لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.