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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 17 يونيو

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:29 م
تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 17 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 17 يونيو للمرافعة.
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
 
 
 
 
 
 

محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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