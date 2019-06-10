بعد جراحة فى فخذه.. جيمى كارتر يواصل دروسه فى كنيسة ماراناثا بولاية جورجيا

رويترز

قالت متحدثة باسم مركز كارتر، إن الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر، استأنف دروسه فى مدرسة الأحد بكنيسة ماراناثا المعمدانية بمسقط رأسه بلينز فى ولاية جورجيا الأمريكية بعد تماثله للشفاء من جراحة بالفخذ.

وعرضت محطة (دبليو.إس.بى) التلفزيونية المحاضرة التى ألقاها كارتر (94 عاما) وكان مبتسما ويتحدث وهو جالس على مقعد أبيض أمام منصة.

وخرج كارتر يوم 16 مايو أيار من المستشفى بعد سقوطه وكسر فخذه، وقال المركز حينئذ إنه سقط بينما كان يستعد لمغادرة منزله فى جورجيا فى رحلة لصيد الديك الرومى.

وحكم كارتر ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة فى عام 1976، وخسر مسعى للبقاء رئيسا لفترة ثانية أمام الرئيس الجمهورى الراحل رونالد ريجان فى 1980.

وفاز كارتر بجائزة نوبل للسلام فى عام 2002 عن أعماله فى مجالات الأزمات الدولية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.