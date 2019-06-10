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امتحان فيزياء الثانوية الأزهرية أسهل من الديناميكا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:15 م
امتحان فيزياء الثانوية الأزهرية أسهل من الديناميكا طلاب الأزهر - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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تباينت ردود افعال طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان مادة الفيزياء اليوم الإثنين، حيث عبر بعض الطلاب عن خلو الامتحان من الجزئيات المعقدة بخلاف بعضها وهو ما يفرق بين الطالب المتوسط والمتفوق.

وأكد الطلاب أن الفيزياء جاءت أسهل من امتحان الديناميكا، الذى اعتبره طلاب القسم العلمى هو الأصعب حتى الآن.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو 2019، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان الثانوية

مادة الفيزياء

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