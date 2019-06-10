اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: بدء وصول المنتخبات للمشاركة فى أمم أفريقيا 2019، كذلك متابعة خاصة لاستقبال حافل لبعثة نيجيريا فى الإسماعيلية، واستاد السويس يتزين لاستقبال منافسات البطولة.

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