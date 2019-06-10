اليمن تعلن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جراء السيول والأمطار الغزيرة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فى اليمن، عن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التى هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحوالى ألف و 385 أسرة ، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالى 315 أسرة ، وجاءت محافظة حضرموت فى المركز الرابع بنحو 35 أسرة ، بحسب تقرير أولى للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، أشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيواءيه، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشى الأمراض فى المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة فى حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنسانى بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ أن كثيرا من الأسر تعيش فى العراء حالياً.

من جانبها، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إنها تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وسيبدأ التحالف بإطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوى لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيواءية وفتح الطرقات وسحب المياه وإصلاح الكهرباء وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمنى الشقيق.