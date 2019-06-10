سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 01:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:59 ص
اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول مياه السيول - صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى اليمن، التدخل العاجل لإنقاذ السكان فى محافظات عدن وأبين ولحج التى تضررت من الأمطار والسيول.

 

ودعا وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع فى المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظة عدن شهدت الليلة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل المنخفض الجوى تسببت فى أضرار فى الممتلكات العامة والخاصة وسط أنباء عن وقوع وفيات جراء السيول.

 


اليوم السابع بلس

اليمن

الحكومة اليمنية

السيول

مياه السيول

عدن

الامطار

المنظمات الدولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة