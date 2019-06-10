النيابة تأمر بعرض الفتاه ضحية الاغتصاب بمدينة بدر على الطب الشرعى

كتب عبد الله محمود

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابين بتهمة اختطاف فتاة اثناء تواجدها مع صديقها في مدينة بدر ، واغتصابها بالإكراه تحت تهديد السلاح داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر.

كما أمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي للتاكد من عذريتها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة بدر بلاغا من عبير ح،20سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء وبعمل التحريات دلت أن المتهمين هما احمد ح، عمرو ا، عاطلين وأنهم اختطفوا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها سائق حيث قاموا بالتعدى عليه بعصا خشبية واختطفوها واغتصبوها بمبنى تحت الإنشاء، عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.