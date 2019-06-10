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النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:56 م
النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
 
وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع و الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا. 
 
ثانيا قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 
 
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج،  ومحمد جمال زيدان، بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة  ومحمد حسنين و عبدالسلام فتحى و أمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن ن لمدة 7 سنوات. 
 
كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

اقتحام مركز شرطة كرداسة

قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة

محكمة النقض

السجن المؤبد

اليوم السابع بلس

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