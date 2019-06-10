وأضاف الفالح ،خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة اليوم الاثنين بموسكو: " نتوقع أن تحقق علاقاتنا مزيدا من الزخم عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية في أكتوبر من هذا العام".

وأوضح : " أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في 2017 قد مثلت دفعة قوية لتطوير التعاون بين بلدينا " .

يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها دون تحديد موعيد هذه الزيارة .