المتهم بسرقة شقة فى حلوان: "ولعت فيها عشان يبان إنه حادث حريق"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة شقة فى حلوان وإضرام النار بمحتوياتها، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقال المتهم إنه نظرا لعمله باحتفاظ مالك الشقة بأموال بالشقة، قرر سرقته، مشيرا إلى أنه كان على علم بعدم وجود أحد وقت الحادث فتسلل بداخلها وبحث عن أى أشياء ثمينة، فلم يجد سوى هاتف محمول و2000 جنيه استولى عليهم وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه قرر إشعال النار فى الشقة لإظهار الحادث على أنه حريق وإبعاد الشبهات عنه، ثم أخفى المسروقات فى سطح عقار إلى أن تم القبض عليه.

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة شقة بحلوان وإضرام النيران بمحتوياتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ملك صاحب ورشة ألوميتال، 38 سنة مقيم محل البلاغ، نتج عنه احتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتمت السيطرة على الحريق ، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة.

وبسؤال مالك الشقة، قرر اكتشافه سرقة هاتف محمول ، مبلغ مالى قدره 1950جنيها ، إكسسوارات حريمى، من دخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بشأن ارتكاب الواقعة.