سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 10:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 25 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:06 ص
القبض على 25 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
 
وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 200 سائق، وإثبات تعاطى 25 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة