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القبض على شخصين وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى المعصرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:48 ص
القبض على شخصين وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى المعصرة مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالمعصرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل  46 سنة مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها بالإنتقال لمحل البلاغ، والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى  أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين صديقى نجل المجنى عليها مقيمان بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها ، خططا لارتكاب الواقعة. 
 
كما قاما باستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم ، ومغافلته والاستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه ، وقام الأول بالإنصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات ، وتوجه لمسكن المجنى عليها ، والإستيلاء على المسروقات ، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل.
 
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها  بمسكن المتهم الأول ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

سرقة مشغولات ذهبية بالمعصرة

مباحث المعصرة

جريمة سرقة

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