القبض على شخصين لإتجارهما فى النقد الأجنبى ببولاق أبو العلا

كتب - عبد الرحمن سيد

القبض على شخصين بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا من ضبط، شريك بإحدى شركات السياحة 44 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "1710 دولار أمريكى، 1450 جنية مصرى" و طالب 24 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "1050 دولار أمريكى، 7050 جنيها مصريا" أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات أمامية (ملك وقيادة الثانى).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.