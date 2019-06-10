السيطرة على حريق نشب بمول تجارى بمدينة الزقازيق بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمول تجاري بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق بالواقعة، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمول تجاري بشارع البوستة.

وتوجهت قوات الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف اللواء أحمد الشوادفي، مدير الحماية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وتبين أنه نشب بسبب ماس كهربائ، وجاري إنتداب الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق ولجنة لحصر التلفيات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.