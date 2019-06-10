السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الفايبر بطريق " قليوب -الاسكندرية"

رامى محى الدين - القليوبية - نيفين طه

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق بمصنع ومعرض لإنتاج وبيع الفايبر جلاس، على طريق مصر اسكندرية الزراعى .

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية ، بلاغًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية مفادة اشتعال النيران لإنتاج وبيع منتجات الفيبرجلاس بمنطقة قلما بقليوب، وانتقل علي الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب8 سيارات الإطفاء

وتبين إن الحريق نشب في مصنع ومعرض للفايبر جلاس على مساحة حوالي 600 متر ملك " م .ع " و لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية بين العاملين ، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.