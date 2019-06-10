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الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبى فشل فى إنقاذ الاتفاق النووى

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:46 ص
الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبى فشل فى إنقاذ الاتفاق النووى عباس موسوى
دبى(رويترز)

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انتقدت إيران اليوم الاثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى لعام 2015 بسبب فشلها فى إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منه العام الماضى ومعاودة فرض العقوبات على طهران.

ونقل التلفزيون الرسمى عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى قوله "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أى قضية خارج نطاق الاتفاق النووى".

وندد ترامب بالاتفاق الذى وقعه سلفه باراك أوباما بوصفه معيبا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دورها فى صراعات منطقة الشرق الأوسط.

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذه لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية فى إيران وأنشطة الجمهورية الإسلامية فى المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إلى إيران أمس الأحد فى إطار مسعى أوروبى منسق للحفاظ على الاتفاق ونزع فتيل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

وقال موسوى "الاتحاد الأوروبى ليس فى موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووى".

 


ايران

الاتحاد الاوروبى

الاتفاق النووى

امريكا

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