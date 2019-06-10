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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق سيارة ببنها دون خسائر بالأرواح

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:03 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق سيارة ببنها دون خسائر بالأرواح حريق سياره - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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سيطرت أجهزة الحماية المدنية والخدمات الأمنية بمحكمة بنها بمنطقة المنشية، على حريق شب فى سيارة أحد المواطنين، حيث جرى منع امتداد النيران للأماكن المجاورة، وإطفاء السيارة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد وائل نبيل رئيس مباحث محكمة بنها، بنشوب حريق فى سيارة أحد المواطنين أثناء مرورها فى الشارع بمنطقة المنشية ببنها، انتقلت قوات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين من تحريات العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي فى السيارة، حيث اشتعلت النيران فى السيارة، وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر فى الأرواح.


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