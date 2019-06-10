وأشار الجبابلي في تصريح صحفي اليوم إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الحرائق ذات طابع إجرامي أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى استمرار البحث.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية بنزرت التونسية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة رأس انجلة في بنزرت الجنوبية، والتهم مساحة كبيرة من أشجار الاكاسيا والصنوبر.

وقال مدير الحماية المدنية في المدينة العميد خميس بن علي، بإن أسباب الحريق مازالت مجهولة ، مرجحا أن ارتفاع حرارة الطقس والتي بلغت أكثر من 40 درجة في الولاية وراء اندلاع النيران.

يذكر أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة في تونس نجحت أمس في إطفاء 201 حريق اندلعت بولايات مختلفة.