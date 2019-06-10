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التعليم: 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر ورقة "الاقتصاد" بالثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:58 م
التعليم: 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر ورقة "الاقتصاد" بالثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

 

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك فى إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وإدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، وإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، وإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

ورصدت غرفة العمليات قيام طالبين بتمزيق كراسة الإجابة فى مادة الإحصاء بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانونى باللجنة.

 

وفى محافظة البحيرة، تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي.م.ع" من الدور الأرضى العلوى خلال جلوسه أثناء فترة الراحة فيما بين امتحان الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشرى الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وقد تبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى وقد تم عمل محضر إثبات حالة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد 620 ألفًا و782 طالبا/طالبة، مقسمين كالتالى إجمالى عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبا/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالبا/طالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2019 امتحان (مادة اللغة الأجنبية الأولى – الورقة الأولى".

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى حيث أن ذلك يؤدى إلى تعرض الطالب الذى يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام القادم 2019/2020.


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

امتحان الاقتصاد 2019

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