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التعليم تعلن نتيجة التحقيق فى واقعة نشر طالبة امتحان العربى على صفحات الغش

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:08 م
التعليم تعلن نتيجة التحقيق فى واقعة نشر طالبة امتحان العربى على صفحات الغش امتحانات الثانويه العامه
كتب محمود طه حسين

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" فى واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضى، على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها".

وفى إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة والمسؤولين عن اللجنة، كالتالى:

1- اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها، وصدور قرار باستبدال المرافق للطالبة بشخص آخر.

2- مجازاة "م.م.ب" رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله فى الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية.

3- مجازاة كل من "ط.م.خ" مراقب الدور، و"ع.أ.أ" ملاحظ اللجنة الفرعية، و"ع.ف.م" ملاحظ اللجنة الفرعية، بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم من الاشتراك فى أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث أن ذلك يؤدى إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام القادم 2019/2020.

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

الغش الالكترونى

طالبة دمياط

تصوير امتحان العربى

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