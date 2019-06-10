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البابا تواضروس عن كنيسة العذراء بالسادات: كنت أصلى هنا كخادم صغير ..والعطاء هو الفرح

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:23 م
البابا تواضروس عن كنيسة العذراء بالسادات: كنت أصلى هنا كخادم صغير ..والعطاء هو الفرح البابا تواضروس خلال تدشين الكنيسة
سارة علام

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أعرب  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته بتدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التى كان يخدم فيها البابا كأسقف مساعد قبل اختياره بطريرك للكنيسة.

وقال البابا تواضروس فى عظة قداس التدشين: كنت أحضر هنا كخادم صغير ثم جئت مرارا وتكرارا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتربطني علاقة بآباء الكنيسة وخدام وخادمات كثيرين هنا.

واستكمل البابا: احتفلنا بعيد الصعود ونحتفل بعيد العنصرة الأحد المقبل فأفراح قيامة المسيح مستمرة مستشهدا بالآية "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب لنبتهج ونفرح فيه" ، مستكملا: أنت مطالب طوال العام أن تكون سبب فرح في كل مكان أنت فيه في بيتك في خدمتك في علاقاتك مع أصحابك لأن الإنسان الذي يغيب عنه الفرح يصبح متعبا ويتسبب فى مشاكل له ولمن حوله.

وأشار البابا تواضروس إلى مفهوم فرح العطاء قائلا :الإنسان الذي يقدم أي شئ من قلبه يرد له دائما بصورة فرح فمثلا الإنسان الذي يقدم أي خدمة للآخرين أو يسند الضعفاء ومن يحاول أن يحل مشاكل الناس أو يسدد احتياج لآخر حتى وإن كان كلمة تشجيع أو مساندة يعود إليه فرحا من الله.

شارك فى صلوات تدشين الكنيسة، الانبا باخوميوس مطران البحيرة و الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ،والأنبا ايساك الأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري ، والأنبا مينا رئيس دير مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر، والأنبا ساويرس الأسقف العام ، والأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية ،والانبا ميخائيل أسقف حدائق القبة ، و كذلك الانبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر وهما من الأساقفة الجدد الذين عينهما البابا تواضروس أمس


البابا تواضروس الثانى

كنيسة العذراء بالسادات

تدشين كنيسة العذراء بالسادات

البابا تواضروس فى البحيرة

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