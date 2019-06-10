الإندنبدنت: استمرار انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بسبب بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.4 فى المائة فى شهر أبريل مع استمرار جمود ملف الخروج من الاتحاد الأوروبى، لاسيما بعد إعلان الموعد النهائى المقترح للمغادرة من التكتل فى 31 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن التراجع الشهرى الأخير كان أكبر بأربعة أضعاف مما توقعه المحللون حيث استمر انكماش الاقتصاد البريطانى للشهر الثانى على التوالى بعد انخفاضه بنسبة 0.1 فى المائة فى مارس.

تباطأ تخزين البضائع للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذى كان مقررا فى 29 مارس ، وذلك بعد تأجيل الموعد النهائى إلى 31 أكتوبر.

وعززت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الأولى من هذا العام زيادة أعداد المصنِّعين، ومع تراجع هذا التأثير ، انخفض الإنتاج الصناعى بنسبة 2.7 فى المائة فى أبريل مقارنة بشهر مارس ، بينما انخفض التصنيع بنسبة 3.9 فى المائة - وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2002.