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الإفتاء تعلن فتح باب القبول للدفعة التاسعة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:22 م
الإفتاء تعلن فتح باب القبول للدفعة التاسعة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب الاشتراك فى البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذى سيقام في المدة من 17-6-2019م إلى 24-7-2019م، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.
 
وأوضحت أن الهدف العام من البرنامج: تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
 
وعن بعض الأهداف التفصيلية: يتوقع من المتدرب فى نهاية البرنامج أن يكون قادرا على:
-إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين.
- فهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية.
- الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية.
- التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.
 
ويستغرق البرنامج ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين فى اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية، وقيمة الاشتراك: 80 جنيها.
 
وعلى الراغبين في الاشتراك بالبرنامج زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية، على أن تكون مواعيد تلقى الاشتراك فى البرنامج من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس، وللاستفسار يمكن الاتصال على (01144802021) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس.

 


المقبلين على الزواج

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام

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