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الأمن الإماراتى يلقى القبض على عصابة من تشيلى سرقت ملايين الدراهم

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:28 م
الأمن الإماراتى يلقى القبض على عصابة من تشيلى سرقت ملايين الدراهم سجن اماراتى
كتب محمد جمال

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أحالت الشرطة في الإمارات عصابة تشيلية، مؤلفة من 3 أشخاص، إلى القضاء بعد اعترافهم بسرقة ساعات ثمينة ومجوهرات، وبدلة رجالية مرصعة بالألماس تجاوزت قيمتها ملايين الدراهم، حسبما ذكرت صحيفة الامارات اليوم.

 

وقالت النيابة الإماراتية إن العصابة تحترف سرقة الفيلات، وإن حصيلة ما سرقته من فيلا واحدة بلغ نحو 22 مليون درهم.

 

وشملت المسروقات ساعات يد ونظارات نسائية وحقائب يد فخمة، إضافة إلى مجوهرات ثمينة من الذهب والألماس.

 

وجاء إلقاء القبض على اللصوص الثلاثة بعدما سطوا على إحدى الفلل في منطقة ديرة.

 

وقال صاحب الفيلا إن فيلته كبيرة جدا، وتتكون من عدد كثير من الغرف وقاعة سينما ونافورة ومسبح.

 

وأضاف أن العصابة سرقت من فيلته 14 ساعة ثمينة تخص زوجته، يزيد ثمنها على 5 ملايين درهم، وحقائب نسائية يقدر ثمنها بحوالي 60 ألف درهم، ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 16 مليون درهم، بالإضافة إلى أغراض أخرى منها فصوص ألماس، ومبالغ من عملات مختلفة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمسروقات تصل إلى حوالى 22 مليون درهم.

 

 


الإمارات

الديرة

سطو

تشيلى

سرقة

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