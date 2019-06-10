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الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 22 34

طنطا 22 34

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 21 28

السلوم 20 30

سيوة 23 37

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 20 35

الاسماعيلية 21 36

السويس 22 35

العريش 18 34

رفح 19 33   

رأس سدر 25 37

نخل 17 35

نويبع 26 36

طابا 22 34   

كاترين 15 31

الطور 22 37 

شرم الشيخ 27 37     

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 35     

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 36     

المنيا 23 36

أسيوط 24 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 38

أسوان 28 39 

أبوسمبل 27 38        

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 24 35

ابو رماد 25 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43   

المدينة 29 42

الرياض 29 45

المنامة 33 42

أبوظبى 31 42

الدوحة 32 44

الكويت 31 49

دمشق 16 34

بيروت 22 29

عمان 18 32

القدس 19 30

غزة 22 31    

بغداد 30 47

مسقط 33 40

صنعاء 15 28

الخرطوم 29 41        

طرابلس 22 33        

تونس 24 33

الجزائر 19 24

الرباط 12 22

نواكشوط 28 39

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 30  

اسطنبول 20 27       

اسلام اباد 25 41

نيودلهى 31 45

جاكرتا 24 34

بكين 18 33

كوالالمبور 25 34     

طوكيو 17 20

أثينا 22 30   

روما 18 32

باريس 09 18 

مدريد 12 26

برلين 17 28  

لندن 10 15

مونتريال 17 27        

موسكو 17 26         

نيويورك 16 24

واشنطن 17 25  


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