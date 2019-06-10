سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. تحويل شاطئ ترعة الملاحية لمقلب قمامة ومخلفات الهدم بطنطا

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 ص
اضبط مخالفة.. تحويل شاطئ ترعة الملاحية لمقلب قمامة ومخلفات الهدم بطنطا مخلفات هدم المبانى بطنطا
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق طنطا – شبين تحويل شاطئ ترعة الملاحية بنطاق حى أول طنطا، إلى مقلب للقمامة، ومخلفات هدم المبانى بمدينة طنطا والقرى التوابع، وسط تجاهل المسئولين لهذه الكارثة.

ورصد "اليوم السابع"، تحويل شاطئ الترعة لمقلب للقمامة، بطول أكثر من كيلو ونصف، وأصبح سمة رئيسية للمنطقة، فضلا عن إشعال النيران بها، وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

ويقع على هذه الترعة، العديد من محطات مياه الشرب التى تخدم مدينة طنطا ومركز طنطا، والعديد من القرى الواقعة عليها، ولجأ المسئولون بالحى إلى إلقاء القمامة على شاطئ الترعة، بدلا من نقلها للمقلب الوسيط، قبل نقلها لمصنع تدوير القمامة بدفرة، وإشعال النار فى القمامة.

فى الوقت الذى يقوم فيه أصحاب الأبراج بإلقاء مخلفات هدم المبانى على شاطئ الترعة، فى تحد صارخ لقرار رئيس الوزراء بضرورة التخلص من القمامة ونقلها للمقالب العمومية.

وطالب المواطنون، بتدخل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ورئيس مدينة طنطا، لرفع أطنان القمامة ومخلفات الهدم من على شاطئ الترعة، بعد أن أصبحت مظهرا سيئا لمدخل مدينة طنطا.

IMG_1404
 

IMG_1405
 

IMG_1406
 

IMG_1407
 

IMG_1408
 

IMG_1409
 

IMG_1410
 

 


محافظه الغربيه

ترعه الملاحيه

طنطا

مقلب للقمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة