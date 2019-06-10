اضبط مخالفة.. تحويل شاطئ ترعة الملاحية لمقلب قمامة ومخلفات الهدم بطنطا

شهد طريق طنطا – شبين تحويل شاطئ ترعة الملاحية بنطاق حى أول طنطا، إلى مقلب للقمامة، ومخلفات هدم المبانى بمدينة طنطا والقرى التوابع، وسط تجاهل المسئولين لهذه الكارثة.

ورصد "اليوم السابع"، تحويل شاطئ الترعة لمقلب للقمامة، بطول أكثر من كيلو ونصف، وأصبح سمة رئيسية للمنطقة، فضلا عن إشعال النيران بها، وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

ويقع على هذه الترعة، العديد من محطات مياه الشرب التى تخدم مدينة طنطا ومركز طنطا، والعديد من القرى الواقعة عليها، ولجأ المسئولون بالحى إلى إلقاء القمامة على شاطئ الترعة، بدلا من نقلها للمقلب الوسيط، قبل نقلها لمصنع تدوير القمامة بدفرة، وإشعال النار فى القمامة.

فى الوقت الذى يقوم فيه أصحاب الأبراج بإلقاء مخلفات هدم المبانى على شاطئ الترعة، فى تحد صارخ لقرار رئيس الوزراء بضرورة التخلص من القمامة ونقلها للمقالب العمومية.

وطالب المواطنون، بتدخل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ورئيس مدينة طنطا، لرفع أطنان القمامة ومخلفات الهدم من على شاطئ الترعة، بعد أن أصبحت مظهرا سيئا لمدخل مدينة طنطا.